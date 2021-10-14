Приштина, Сербия, 14 октября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Косовское новостное агентство Klan Kosovа 14 октября опубликовало результаты опроса кандидатов накануне местных выборов 17 октября.

Http://msh.rks-gov.net/ Арбен Вития

Согласно опросу, в столице, Приштине, лидирует кандидат от правящей партии — бывший глава минздрава Арбен Вития. Он набрал 46,3% голосов. Еще 25% получил кандидат от Демократической лиги Косово (ЛДК) Перпарим Рама, 19,2% — кандидат от Демократической лиги Косово Уран Исмаили, младший брат Рамуша Харадиная Даут Харадинай набрал всего 5,5% голосов.

В других муниципалитетах Косово, однако, с большим отрывом лидируют представители других партий. Парадоксальным образом, партия, набравшая свыше 50% голосов на парламентских выборов, уже который год не способна заполучить большинство муниципалитетов края.