Вашингтон, 14 октября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Видеоблогер превратил свой сломанный большой 4K-телевизор в монитор, который можно использовать на улице не только в солнечный день, но и в дождливую погоду. Об этом 14 октября сообщает журнал PC Gamer.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР «Сейчас в наше время главное украшение стола — телевизор»

Автор YouTube канала DIY Perks достал LCD-матрицу из своего ТВ и вставил её в новый корпус на основе стеклянной столешницы от старого журнального столика, алюминиевых профилей и листов, а также мощной светодиодной подсветки. Примечательно то, что для охлаждения этой светодиодной панели ему пришлось использовать водяную систему охлаждения с большим радиатором.

Для справки: видеоблогер DIY Perks специализируется на выпуске роликов про разработку и создание различных устройств для дома. Он выпускает видео на тему компьютеров, деревообработки, электроники, аудио и т.д.