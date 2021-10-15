15 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Ксаверий де Местр, , 07:42 — REGNUM Один из главных республиканцев палаты представителей США Том МакКлинток предупредил об «экстренной» террористической угрозе для Штатов после освобождения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысяч заключенных с авиабазы Баграм в Афганистане, включая террориста-смертника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убившего 13 американских военнослужащих. Предполагая, что освобожденные преступники могут попытаться проникнуть в США через «дырявую южную границу», МакКлинток требует от администрации президента Джо Байдена предоставить план по устранению угрозы.

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

МакКлинток, который является членом подкомитета палаты представителей по иммиграции и гражданству, написал 14 октября письмо министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, предупреждая, что освобожденные заключенные могут попытаться попасть в США через Мексику с целью совершения терактов, которые они начали в Афганистане.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили потенциальную угрозу под соответствующей публикацией Fox News.

«Я очень сомневаюсь, что в этой стране есть хоть один разумный человек, который еще не понял, что это проблема. Это проблема не «ЕСЛИ», а проблема «КОГДА». Всеми возможными способами это правительство сделало нашу страну настолько небезопасной для граждан, что это тяжело не осознать. Когда подавляющее большинство граждан решает, что пора брать оружие для похода в продуктовый магазин, это означает, что пришло время менять наше правительство», — пишет lilwhiteoldlady.

«Когда здесь возобновятся стрельба и взрывы исламского террора, Джо Байден будет нести прямую ответственность и предстанет перед судом по обвинению в массовых убийствах», — отвечает Freddie_Atlas.

Террористы Radulescu Andrei

«К сожалению, потребуется эпическая трагедия и гибель бесчисленного количества американцев, прежде чем сторонники Байдена действительно признают провалы этой администрации», — указывает Focused926575.

«…могут попытаться проникнуть в США»? Я практически уверен, что они уже проникли, будь то через южную границу или с помощью эвакуации из Афганистана. Вероятно, в данный момент они пробираются в наши кварталы, замышляя следующее 11 сентября. Джо Байден виновен в этом», — пишет truthserum60.

«Не обманывайте себя, друзья, тысячи террористов уже здесь. Даже некомпетентное ФБР говорит, что по всей Америке есть сотни «спящих ячеек», — рассказывает grimreaper2021.

«Грустно и досадно, что об этом заговорили, но уже поздновато. Если бы эта администрация слушала и слышала и была достаточно ответственной, чтобы принять совет, то проблем бы не было», — считает eagleeye5.

«Если бы они что-то предприняли, их собственная партия съела бы их живьем. Эти новые прогрессивные демократы хотят открытых границ. Легко и просто», — отвечает righteouscarrot.

«Слово о решимости этих террористов: если бы им пришлось ввозить в эту страну огнестрельное оружие по одной штуке за раз и на это ушло бы несколько лет, они бы это сделали. Мы знаем, что здесь уже есть «спящие ячейки», и нас ждут непростые времена. Мы определенно не можем доверять нынешнему правительству, потому что оно не защищает наших граждан», — указываает 6.5gren608.

«Это неудивительная новость. Любой человек с мозгами может понять, что мы открыли нашу страну для нападения, выпустив террористов и открыв доступ к нашей границе для всех желающих по всему миру. Один плюс один равно два. А когда произойдет что-то плохое, Байден выступит перед страной со словами: «Мы не ожидали такого развития событий», а за ним последует Джен Псаки со своей риторикой «вот что имел в виду Джо». Судя по тому, как всё развивается, можно с уверенностью сказать, что следующие 3+ года Байдена не будут скучными. Надеюсь, к тому времени от страны останется достаточно места, чтобы кто-нибудь смог снять об этом фильм», — комментирует trinity5657.

«Более 1 млн иммигрантов вошли в наши города за последние 8 месяцев. Каждый месяц границу пересекает больше иммигрантов, чем создается рабочих мест в Америке. Трамп был стеной. И это было хорошо. Только неосведомленный дурак думает, что открытая граница — это хорошая и устойчивая вещь», — негодует ratsplus.

«Можно было бы предположить, что такая ситуация заставит правительство выпустить официальное предупреждение о терроре. Конечно, отрицание того, что существует пограничный кризис, и самовосхваление по поводу того, насколько «успешным» был вывод войск из Афганистана, противоречит этому. Я надеюсь, что правительство хотя бы что-то сделает с существующим потенциалом террористических атак. Если им нужно сохранить лицо, не говоря нам об этом, хорошо. Но, пожалуйста, всё равно готовьтесь к этому, ради безопасности нашей страны», — комментирует trinity5657.

Терроризм Surian Soosay

Напомним, что два взрыва прогремели рядом с аэропортом Кабула 26 августа, убив десятки людей, в том числе 13 американских военнослужащих. Трагедия произошла всего через несколько часов после того, как посольство США в Афганистане предупредило о неизбежном нападении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и посоветовало своим гражданам держаться подальше от аэропорта. Атаку совершили два террориста-смертника на дороге, которую тысячи иностранных граждан и сотни тысяч афганских союзников использовали, чтобы попасть в аэропорт Кабула и выбраться из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка, которая впервые появилась в Сирии и Ираке. Группировка сформировала ячейки в Кабуле, которые с 2016 года осуществили ряд разрушительных атак с помощью террористов-смертников.

В последние годы организация усилила свое присутствие в восточном Афганистане, особенно в провинциях Нангахар и Кунар. В августе прошлого года боевики напали на главную тюрьму в Джелалабаде, столице Нангахара, чтобы освободить десятки своих сторонников, захваченных афганской армией и полицией.