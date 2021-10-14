Москва, 14 октября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. 24-летний форвард «Спартака» и олимпийской сборной Аргентины по футболу Эсекьель Понсе может покинуть московскую команду в зимнее трансферное окно. «Красно-белые» хотят выручить с продажи аргентинца 12,7 миллиона евро. Об этом 14 октября сообщило издание «Чемпионат».

Андрей Пронин ИА REGNUM Эсекьель Понсе

В текущем сезоне Эсекьель Понсе принял участие в семи матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. На данный момент аргентинский форвард является лучшим бомбардиром команды наряду с Квинси Промесом.

Эсекьель Понсе пополнил состав «Спартака» 1 июля 2019 года, перейдя из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarktоценивает нападающего в 7 миллионов евро.