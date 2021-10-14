Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 октября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Уроженка Бразилии Alissic вернулась со своим вторым синглом в карьере «Piano», выложив экранизацию песни на своем официальном YouTube-канале.

Музыка

Сингл «Piano» вышел вместе с клипом, который был снят самой исполнительницей и ее мужем Оливером Сайксом, солистом Bring Me The Horizon, и знаменует собой ее второй релиз на данный момент, после прошлогоднего дебюта с песней «Like».

Говоря о треке, который также был написан и спродюсирован в соавторстве с Сайксом и Дэном Ланкастером, Alissic говорит: «Песня о том, как люди, которых вы любите, причиняют себе вред и чувствуют себя бессильными помочь в борьбе, которую они ведут с самими собой».