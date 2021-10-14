Манаус, Бразилия, 14 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. 15 октября в Манаусе на стадионе «Амазония» сборная Бразилии по футболу под руководством Тите в матче двенадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Уругвая. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по московскому времени.

Granada Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар

Главный арбитр матча (Аргентина): Рапаллини Фернандо.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря. Финал мундиаля состоится в Лусаиле на «Национальном стадионе».

В последний раз сборные Уругвая и Бразилии играли между собой 18 ноября 2020 года в матче четвертого тура отборочного турнира. Тот матч завершился победой бразильцев со счетом 2:0.

На данный момент сборная Бразилии с девятью победами и 28-ю очками уверенно идет на первом месте в турнирной таблице группы. Сборная Уругвая, набрав лишь шестнадцать очков, расположилась тремя позициями ниже.