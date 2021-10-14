Вашингтон, 14 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Случившееся в Бейруте 14 октября — во-первых, вина «Хезболлы», а во-вторых, требует от властей Ливана усилить безопасность судов. Таким образом прокомментировал трагические события в ливанской столице официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в беседе с журналистами 14 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Указав на то, что акция шиитов (в том числе «Хезболлы», которую американцы считают террористической) проходила у здания суда в Бейруте и что её участники требовали отставки судьи Тарека Битара — главного в расследовании взрыва 4 августа 2020 г., американский дипломат обрушился с критикой на шиитов.

Прайс заявил, будто бы «Хезболла» «подрывает безопасность, стабильность и суверенитет» Ливана и что Вашингтон возмущён запугиванием и угрозами «в отношении судебных органов любой страны», а затем добавил: «Мы поддерживаем независимость судов в Ливане».