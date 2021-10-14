Краков, Польша, 14 октября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Польская студия Starward Industries объявила о решении отложить релиз игры The Invincible на 2022 год. Информация была опубликована 15 октября на странице проекта в Steam.

Скриншот с YouTube Игра The Invincible студии

Разработчики пока не назвали более точную дату выхода The Invincible. Они также опубликовали новый трейлер с катсценой (кинематографический ролик, выполненный на «движке» игры) от первого лица.

Для справки: The Invincible будет выполнена в жанрах научно-фантастического триллера и атомпанка. Сюжет игры расскажет о том, как очнувшийся на враждебной планете учёный отправляется искать пропавших членов экипажа своего космического корабля. Отметим, что компания Starward Industries была создана бывшими разработчиками игр «Ведьмак 3: Дикая охота», Cyberpunk 2077 и Dying Light.