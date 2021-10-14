Приштина, , 23:48 — REGNUM По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 2332 образцов 14 октября в крае выявили 31 носителя коронавируса. 150 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Приштина. Косово Martin Furtschegger

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 160 436 случаев заражения, не считая сербское население края, 156 598 пациентов уже здоровы, менее трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки жертв зарегистрировано не было.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 924. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 654 325 жителей Косово.

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