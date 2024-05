Лондон, 14 октября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Экс-солист Blur и основатель проекта Gorillaz Деймон Албарн поделился новым сольным треком «The Tower Of Montevideo», выложив сопутствующее видео на свой официальный YouTube-канал.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Песня является последним синглом второго сольного альбома британского музыканта «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows», который должен выйти 12 ноября на лейбле Transgressive. Новая песня вдохновлена любовью Альбарна к Южной Америке и названа в честь дворца Сальво, здания 1920-х годов в столице Уругвая Монтевидео.

Это четвертый трек, которым можно поделиться с «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows», после заглавного трека «Polaris», «Particles» и «Royal Morning Blue» — все они также получили экранизацию.