Буэнос-Айрес, 14 октября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. 15 октября сборная Аргентины по футболу в матче двенадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Перу. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

На матч назначена бразильская бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо.

На данный момент сборная Аргентины с 22-мя очками после десяти сыгранных матчей идет на второй позиции в турнирной таблице группы. Сборная Перу, одержав три победы и набрав одиннадцать очков, занимает восьмое место.

В последний раз сборные Аргентины и Перу играли между собой 18 ноября 2020 года. Тот матч завершился уверенной победой «бело-голубых» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес.