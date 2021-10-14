Токио, 14 октября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В Японии спущена на воду вторая дизель-электрическая подводная лодка нового поколения типа Taigei проекта 29SS, сообщают 14 октября японские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Торжественная церемония спуска субмарины на воду была проведена на верфи Kobe Mitsubishi Heavy Industries.

Подводная лодка получила имя «Хакугэй» («Белый кит»). Это вторая подлодка в серии из семи запланированных субмарин.

Головная субмарина этой серии JS Taigei («Большой кит») в настоящее время проходит ходовые испытания и должна быть передана в состав ВМС Японии в марте 2022 года.

Новая субмарина водоизмещением около трех тыс. тонн с экипажем из 70 человек сохранила общую форму корпуса подлодок предыдущего поколения Soryu, но имеет ряд отличий.

В частности, существенно уменьшена рубка для снижения гидродинамического сопротивления и уровня шумности.

Сообщается об улучшенной системе шноркелей, новом звукопоглощающем покрытии и материалах, снижающих заметность подлодки. Кроме того, на НАПЛ Taigei отказались от использования двигателя Стирлинга, установив вместо него новые литий-ионные аккумуляторы.

Вооружение подлодки и её тактико-технические характеристики не раскрываются.