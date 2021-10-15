Вашингтон, 15 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Соединенные Штаты обеспокоены работой совета по правам человека ООН и будут выступать против его «непропорционального» внимания к Израилю, заявил журналистам 14 октября пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«У нас есть опасения по поводу совета. Мы будем решительно выступать против непропорционального внимания совета к Израилю, которое обсуждает единственный постоянный пункт повестки дня совета, направленный против одной страны», — сказал Прайс, добавив, что Соединенные Штаты также будут выступать против избрания стран с «вопиющими нарушениями прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, США и Израиль рассматривают «план Б» на случай, если Иран откажется возвращаться к переговорам по ядерной программе.

Госсекретарь США Энтони Блинкени министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сказали, что переговоры между их странами начались с рассмотрения «других вариантов» на тот случай, если Иран откажется от предложения вернуться к соблюдению соглашения по СВПД.