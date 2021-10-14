Минск, 14 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. «Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов практически завершена. Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности», — сообщил 14 октября телеграм-канал «МВД Белоруссии».

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

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Авторы сообщения со ссылкой на главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией заверили, что «работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств». При этом они сослались на не опубликованное и не вступившее в силу правительственное постановление №575 от 12 октября «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», отметив, что оно «регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями».

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«Следует различать указанную новеллу и существующий порядок признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда (предусмотрена административная ответственность), а для признания групп граждан экстремистскими формированиями требуется решение МВД или КГБ (наступает уголовная ответственность), — поведали авторы деструктивного телеграм-канала.

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Они также разместили видеозапись зачитанных с суфлёра пояснений начальника отдела ГУБОПиК МВД Белоруссии Вячеслава Орловского. Он изложил то же самое в несколько изменённых формулировках. По его словам, «экстремистом» теперь может считаться любое лицо, которое будет признано подельниками Александра Лукашенко причиняющим вред осуществлением «иной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности нашего государства».

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