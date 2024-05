Торонто, Канада, 14 октября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Канадский фолк-рок исполнитель Нил Янг и Crazy Horse анонсировали новый альбом. Он называется «Barn» и выйдет 10 декабря на лейбле Reprise. Янг объявил об этом на своем веб-сайте Neil Young Archives вместе с полным списком треков, состоящий из 10 новых композиций."Barn» знаменует собой продолжение их совместного альбома «Colorado» в 2019 году. В дополнение к анонсу нового альбома, Янг выложил ведущий трек «Song of the Seasons», сделав его доступным подписчикам сайта Neil Young Archives.

Ранее в этом году Young и Crazy Horse выпустили концертный альбом «Way Down in the Rust Bucket», записанный в 1990 году в небольшом клубе в Санта-Круз, Калифорния.