14 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 23:38 — REGNUM В эксклюзивном интервью для BBC герцог Кембриджский Уильям заявил, что вместо развития космоса и космического туризма людям нужно спасать Землю.

Космос Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу, чтобы то, чем я наслаждался, уличные развлечения, природа, окружающая среда, я хочу, чтобы всё это ещё существовало, причём не только для моих детей, а для всех детей. Если мы не будем осторожнее, мы будем красть будущее наших детей, и, я считаю, это нечестно. На данный момент популярна идея космической гонки, мы видим, как все пытаются развивать космический туризм. А идея должна заключаться в том, что лучшие мозги и умы мира должны пытаться помочь планете, а не пытаться найти планету, на которую можно уехать и жить там», — сказал принц Уильям.

Принц Уильям Royal Navy

Большая часть пользователей не согласилась с принцем, они считают, что в мире много умных людей, что человечеству под силу одновременно исследовать космос и спасать свою планету.

«Мы должны и мы можем делать обе вещи! Это не должно быть «или-или»! Мы потратили £37 млрд на провалившуюся систему слежения, NASA ещё $22 млрд из-за частного бизнеса. Нам нужны космические инновации. Мы не сможем починить Землю, если полетим в космос, и в то же время мы не сможем этого сделать, если не полетим в космос!» — уверен @phillomas.

Некоторые пользователи считают, что исследование космоса и решение глобальных климатических проблем это взаимосвязанные вещи, и развитие одного поможет решению другого.

«И вот опять, теперь ложная дихотомия исходит от Кенсингтонского дворца. Мы можем исправить эту планету и исследовать космос, и на самом деле последнее может помочь первому», — отметил @mtcerio.

В комментариях добавили, что если улететь с Земли, то она сможет восстановиться, поэтому надо исследовать космос.

«Это не только космический туризм, в конце концов мы колонизуем космос. Люди будут жить на огромных космических станциях, на Луне и даже на других планетах. Так мы спасем нашу планету», — считает @DanielEG580611.

Комментаторы отметили, что космические технологии позволяют человечеству развиваться, и они важны для «лучших мозгов и умов мира».

«Я согласен с утверждением, нужно его хорошенько обдумать. На протяжении многих лет исследования космоса лежали в основе технологического прорыва человечества. Отодвигая границы, мы развиваемся», — прокомментировал @heland001.

Часть пользователей всё же согласилась с принцем, заявив, что все решения земных проблем находятся на Земле.

«Решения, которые нам нужны, находятся здесь, на Земле, а потенциальная колонизация космоса произойдет через несколько веков. Или я что-то упускаю?» — написал @hawt_red.

В космосе Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стенли Кубрик. 1968. США — Великобритания

«В точку! Спасайте Землю, прежде чем пытаться покорить другие планеты!» — написал @AchiniA2.

Пользователи отметили, что деньги, которые тратятся на космические разработки, можно пустить на спасение планеты, и все проблемы быстро решатся.

«Представьте себе, что можно сделать для охраны природы, животных и их мест обитания, не говоря уже о дикой природе, если хотя бы половина из того, что миллиардеры тратят на «космические» путешествия, была бы передана на защиту природы!» — прокомментировала @PennySwarbreck.

Ряд комментаторов поддерживает космические разработки, но не понимает, как они помогут в решении климатических проблем.

«Я согласен, нужно делать обе вещи! Но я не вижу, как это поможет климатическому кризису», — написал @Creag_naismith.

Некоторые пользователи раскритиковали принца, потому что он говорит о том, что необходимо заботиться о природе и спасать ее, а сам летает на самолетах, катается на обычных машинах с охраной и потребляет огромное количество энергии вместе с остальными членами королевской семьи. Так же сделал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Сказал человек из семьи, у которой куча дворцов, потребляющих огромное количество энергии, и которые редко используются», — прокомментировала @Kathlee23443313.

«В следующий раз, когда их будут показывать по телевизору, посмотрите, сколько машин едет за их официальной машиной. Они ещё правила нам диктовать будут?» — недоволен @Jason59314353.