Сербия, 14 октября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Российские и сербские летчики в ходе совместных российско-сербских летно-тактических учений «БАРС-2021» 14 октября отработали задачи высадки десанта в заданном районе и выполнили спасательную операцию по эвакуации условно пострадавших с территории противника. Об этом сообщило Министерство обороны России на своем официальном сайте.

Вертолет Ми-8

«Летный состав вертолетов Ми-8 выполнил визуальный поиск условно нуждающихся в медицинской помощи, зависание над точкой, спуск на лебедке авиационных спасателей и оборудования, подъем на борт условно раненых и оказание первой медицинской помощи», — подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, что в учениях «БАРС-2021» принимают участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35. Учения проходят в соответствии с планом международного военного сотрудничества. В них задействовано около 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.