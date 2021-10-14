Афины , 14 октября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. На территории Греции начались наводнения, вызванные сильными бурями, сообщает 14 октября агентство Associated Press.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция

На данный момент известно, что в греческой столице Афинах затоплены несколько сотен домов. Из некоторых районов острова Корфу готовится воздушная эвакуация людей.

«Несомненно, мы столкнулись с погодным феноменом, который представляет особую опасность для некоторых частей страны», — заявил министр по вопросам гражданской защиты Греции Христос Стилианидис.

Нарушено движение по автодорогам, некоторые трассы затоплены или перекрыты.

Отдельно отмечено, что международный аэропорт Афин продолжает работать.

Жителям страны рекомендуют избегать лишних перемещений и районов, которые могут быть затоплены.