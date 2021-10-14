Москва, 14 октября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В ходе переговоров с Викторией Нуланд обсуждалисьУкраина и ситуация на Донбассе, но вряд ли стороны пришли к каким-либо конкретным решениям. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Celebsimg.com Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года

«Одной из важнейших тем переговоров, несомненно, была Украина и ситуация вокруг Донбасса», — заявил эксперт.

«Но и здесь, как я понимаю, прорывных решений пока не найдено. В любом случае большой позитив можно видеть в том, что Вашингтон проявляет заинтересованность в нормализации ситуации и поиске конструктивных решений», — констатировал политолог.

«Явно, что Вашингтон сейчас не заинтересован в тех провокациях, на которые может пойти Киев, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Если это хотя бы предотвратит срыв положения на фронте к новому витку активных боевых действий, то уже хорошо», — заключил Неменский.

Напомним, что в Москву прибыла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. В официальном пресс-релизе значится проведение переговоров с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, другими официальными лицами.