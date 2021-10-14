Мадрид, 14 октября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Разработчики, участвовавшие в создании игры Metroid Dread, раскритиковали студию MercurySteam за то, что она не упомянула их в титрах. Об этом 14 октября сообщает портал Kotaku.

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

«Я хотел бы искренне поздравить команду Metroid Dread с выпуском такой выдающейся игры», — написал на своей странице в LinkedIn художник Роберто Мехиас, ранее работавший в MercurySteam. Он добавил, что знает, что в MercurySteam работает много талантливых людей, поскольку «был частью этой команды в течение восьми месяцев», хотя его имя и не добавили в титры.

3D-аниматор персонажей Таня Пеньяранда Эрнандес также заявила, что не попала в титры, хотя увидела в игре «множество анимаций», над которыми она работала. СМИ сообщили ещё об одном разработчике, который утверждает, что работал над игрой в течение 11 месяцев, но не нашёл своё имя в титрах.

Напомним, релиз Metroid Dread состоялся 8 октября 2021 года на портативной консоли Switch. Игра получила 89 баллов на известном рейтинговом сайте Metacritic. Некоторые геймеры и критики назвали её лучшей в истории популярной серии.