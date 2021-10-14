Москва, , 23:03 — REGNUM

Визит Виктории Нуланд — это воссоздание модели коммуникаций между державами времён холодной войны. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Виктория Нуланд

«В отношениях России и США постепенно и со всё большей очевидностью начинает реализовываться та модель, о которой я говорил ещё во время американской предвыборной кампании: Джозеф Байден является сторонником традиционной для холодной войны системы контактов двух стран, и в настоящее время это большой конструктив», — заявил политолог.

«Эта модель отношений предполагает вполне открытую враждебность, но снабжённую целой системой переговорных форматов, договоров и каналов связей», — пояснил Неменский.

«Правда, восстановление такой системы после её тотального уничтожения потребует много времени и сил, и вновь разговаривать друг с другом пока не научились. Но пытаются, и с американской стороны появился ясно сформулированный запрос на это», — констатировал эксперт.

Напомним, что в Москву для переговоров, которые проводились за закрытыми дверями, ранее прибыла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.