Москва, 14 октября 2021, 23:03 — REGNUM

Визит Виктории Нуланд — это воссоздание модели коммуникаций между державами времён холодной войны. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Виктория Нуланд
Виктория Нуланд

«В отношениях России и США постепенно и со всё большей очевидностью начинает реализовываться та модель, о которой я говорил ещё во время американской предвыборной кампании: Джозеф Байден является сторонником традиционной для холодной войны системы контактов двух стран, и в настоящее время это большой конструктив», — заявил политолог.

«Эта модель отношений предполагает вполне открытую враждебность, но снабжённую целой системой переговорных форматов, договоров и каналов связей», — пояснил Неменский.

«Правда, восстановление такой системы после её тотального уничтожения потребует много времени и сил, и вновь разговаривать друг с другом пока не научились. Но пытаются, и с американской стороны появился ясно сформулированный запрос на это», — констатировал эксперт.

Напомним, что в Москву для переговоров, которые проводились за закрытыми дверями, ранее прибыла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.