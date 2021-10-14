Архангельск, 14 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. В Архангельской области за вторую неделю октября прививку от ковида сделали восемь тысяч человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, это на четыре с лишним тысячи больше, чем в первые семь дней месяца.

Yarregion.ru Вакцинация

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Всего, по данным регионального минздрава на 14 октября, первый этап вакцинации прошли 343 938 жителей области. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 324 132 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области после введения системы QR-кодов талоны на вакцинацию расходятся как горячие пирожки.