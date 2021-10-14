Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. 14 октября баскетбольный клуб «Зенит» в матче Евролиги одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 79:71.

Андрей Пронин ИА REGNUM Баскетбол, Евролига. ЗЕНИТ (Россия) — АЛЬБА (Германия)

Самым результативным игроком в составе «сине-бело-голубых» стал 27-летний американский форвард Джордан Микки, принесший своей команде 18 очков. В составе гостей выделились Дарран Хиллиард (24 очка) и Кори Уолден (20 очков).

На данный момент «Зенит» с тремя победами и одним поражение занимает четвертую позицию в турнирной таблице Евролиги. «Бавария» с четырьмя поражениями опустилась на последнее место.

17 октября «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ сыграет с баскетбольным клубом «Локо-Кубань». Матч начнется в 14:00 по московскому времени.