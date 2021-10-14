Москва, 14 октября, 2021, 23:05 — ИА Регнум.

Россия должна активно влиять на формирование и поиск идентичности гражданами Украины. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Рене Магритт. Переводная картинка Идентичность

«Как очень точно написано в статье ДмитрияМедведева, украинские руководители находятся в поиске своей идентичности. Однако это свойство не только их, но и почти всех граждан Украины, так что власти в этом плане вполне гармонично их представляют», — заявил политолог.

«От участия в этом процессе не стоит отстраняться. Россия должна активно влиять в процесс осмысления истории, самоопределения и поиск образа будущего обществом Украины, так как это часть нашего народа и нас это напрямую касается», — пояснил Неменский.

«Но, наверное, сферу возможностей и масштаб деятельности, которая в этой сфере предстоит России, российской политической элите ещё предстоит осознать. Конструктивность отношений с конкретными представителями киевской власти, вплоть до дружеских посиделок в бане, и раньше никак не помогала изменить общую направленность украинской политики. Она регулируется совсем другими способами», — заключил эксперт.

Напомним, что 11 октября в одном из российских изданий заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью на тему российско-украинских отношений.