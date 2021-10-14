Архангельск, 14 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский решил принимать обращения от жителей региона через электронного помощника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, новый цифровой сервис в настоящий момент находится в стадии разработки.

Пресс-служба губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области

«Эта система будет принимать голосовые сообщения, в которых люди смогут озвучить проблемы, — рассказал Александр Цыбульский. — На основе искусственного интеллекта будет производиться автоматическая обработка обращений, система также будет ставить их на контроль, отзваниваться обратившемуся и говорить о том, кто назначен исполнителем по проблеме и когда она будет решена. После истечения установленного срока робот будет делать контрольный звонок и спрашивать, разрешился ли вопрос и есть ли какие-либо замечания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области в 2020 году был открыт центр управления регионом, его основной задачей является мониторинг и анализ обращений и жалоб населения.