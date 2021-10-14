Дамаск, , 22:50 — REGNUM Один сирийский военный погиб, еще трое получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по фосфатному заводу в районе Пальмиры, сообщил 14 октября на брифинге заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

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Напомним, в ночь с 13 на 14 октября четыре истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны «Эт-Танф» в сирийской провинции Хомс, нанесли удар по заводу фосфатных руд возле Пальмиры, а также уничтожили вышку связи.

«Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск», — рассказал Вадим Кулить.

«В результате удара израильской авиации погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения. Заводу нанесен материальный ущерб», — сказал заместитель начальника российского центра.

Стоит отметить, что руководство Израиля оправдывает авиаудары по территории Сирии необходимостью борьбы с проиранским движением «Хезболла».

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