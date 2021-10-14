Восточное Сараево, , 22:57 — REGNUM Республика Сербская начнет отделяться от Боснии и Герцеговины, если Евросоюз введет против нее санкции. Об этом заявил член президиума БиГ Милорад Додик 14 октября, после встречи руководства Республики Сербской с представителями некоторых государств ЕС.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Я сегодня сказал — если ЕС наложит на Республику Сербскую санкции или исключит ее из экономических программ, это будет шаг к самостоятельности автономии», — процитировало агентство «Бета» слова Додика.

Политик допустил, что на санкциях может настаивать Германия, но Баня-Лука в таком случае имеет подготовленный ответ.

«Если Европа введет санкции, Республика Сербская не останется без инвестиций. Опора для нас — Китай и Россия», — отметил Додик.

Напомним, что Республика Сербская отказывается участвовать в работе органов власти на уровне БиГ пока в силе закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», введенный бывшим верховным представителем международного сообщества Валентином Инцко.