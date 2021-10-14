Рим, , 22:48 — REGNUM С 15 октября в Италии вероятны многочисленные и массовые протестные акции, сказано в документе МВД Италии, направленном сотрудникам полиции в регионах, передает Agenzia Italia в четверг, 14 октября.

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В министерстве отметили, что помимо заранее анонсированных акций вероятны и иные, включая не запланированные заранее. В ведомстве рекомендовали обратить особое внимание на ситуацию на предприятиях, в аэропортах, портах и на дорогах страны.

С 15 октября в Италии будут ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не смогут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Атмосфера в Италии накаляется, 15 октября могут начаться общенациональная забастовка портовиков и аналогичная акция грузоперевозчиков. Недовольные новыми правилами выходят на массовые митинги.