Москва, , 22:52 — REGNUM Тактика выжидания в отношениях с Украиной, предложенная заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, вызывает большие сомнения и скепсис. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Порошенко и Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заявленная в статье идея пассивного ожидания смены власти на Украине мне представляется сомнительной», — заявил эксперт.

«Во-первых, если принять основной тезис статьи, что Украина полностью зависима от внешнего управления, то конкретные фигуры во власти в Киеве вряд ли имеют большое значение. А во-вторых, проблема не в условном Зеленском или Порошенко, а в идеологии всего того национально-государственного проекта, который заложен в основания Украины и уже десятки лет активно реализуется», — пояснил Неменский.

«Направленность политики властей Украины на самом деле определяется не столько внешними центрами силы, и тем более политической ориентацией правительства, сколько идеологией и форматом самой государственности», — заключил эксперт.

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью на тему российско-украинских отношений, в которых высказал мысль о невозможности ведения переговоров с нынешним руководством Украины.