Донецк, 14 октября 2021, 22:46 — REGNUM Дважды ВСУ обстреляли за сутки 13 октября территорию ДНР и один раз — ЛНР, сообщает 14 октября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
В ДНР украинские боевики обстреляли районы посёлка шахты Трудовской и села Ленинского, применив миномёты калибра 82 мм, гранатомёты и стрелковое оружие.
В ЛНР обстрелу ВСУ подвергся район населённого пункта Золотое-5. Обстрелом украинские боевики повредили остекление средней общеобразовательной школы №4 на улице Войкова.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила вооружённое нападение и захватила в плен одного из представителей СЦКК ЛНР, осуществляющего контроль соблюдения режима прекращения огня в районе КПВВ «Первомайск-Золотое».
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