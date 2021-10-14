Лондон, 14 октября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Британская рок-группа Coldplay объявила о мировом турне в поддержку своего альбома «Music Of The Spheres», спродюсированного Максом Мартином. После отказа от тура в поддержку прошлого альбома «Everyday Life» по экологическим соображениям группа пообещала сократить объем выбросов во время тура на 50 процентов и принять широкую модель устойчивого развития, при которой каждое шоу будет работать исключительно на возобновляемых источниках энергии. Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.

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Coldplay планирует снизить количество выброшенного углеродного следа с помощью инициатив, включая посадку одного дерева за каждый проданный билет. Согласно пресс-релизу, десять процентов от доходов тура последуют в фонд «по экологическим и социально значимым причинам».

Coldplay запустили эру альбома «Music of the Spheres» еще в апреле с выпуском ведущего сингла «Higher Power». Официально альбом не был анонсирован до июля после чего было выпущено еще два сингл — «Coloratura» и «My Universe». В записи последнего приняли участие BTS.