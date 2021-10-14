Рим, 14 октября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Аборт — это убийство, а долг врача состоит в том числе в том, чтобы не стать соучастником этого убийства, сказал папа римский Франциск на встрече с медиками в четверг, 14 октября.

Pixabay.com Аборт

Долг состоит также в том, чтобы быть рядом с беременной женщиной в столь сложный момент ее жизни, когда есть вероятность, что она примет решение об аборте, отметил Франциск.

Нужно сделать всё, чтобы ни одна женщина не склонилась к такому способу «решить» проблему, потому что на самом деле такой способ не решает ничего, добавил он.