Москва, 14 октября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 14 октября игроки московского «Локомотива» провели первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Маркуса Гисдоля. Немецкий специалист возглавил «железнодорожников» 10 октября.

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До «Локомотива» Маркус Гисдоль тренировал «Хоффенхайм» и «Гамбург», выступающие в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Первый матч под руководством Гисдоля «железнодорожники» сыграют 16 октября. Матч 11-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Рубин» — «Локомотив» пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.