Сыктывкар, 14 октября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Власти Коми объявили тендер на изготовление нагрудных знаков. Согласно опубликованной информации, сумма контракта составит 488 тысяч рублей.

Kremlin.ru Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»

Победителю тендера предстоит изготовить знаки «Герой труда» — рельефную пятиконечную десятигранную звезду из серебра с позолотой. Второй знак — «За особые заслуги перед Республикой Коми» будетпредставлять собой медальон восьмигранной формы с рельефным кантом из серебра с позолотой.

Как сообщало ИА REGNUM, республика Коми получила более 2 млрд рублей на инфраструктурные проекты.