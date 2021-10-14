Санта-Моника, США, 14 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Студия Treyarch представила зомби-режим будущей игры Call Of Duty: Vanguard. Анонсирующий трейлер был опубликован 14 октября на YouTube-канале игровой франшизы.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

Как и в оригинальной Vanguard, действие зомби-режима будет происходить в период Второй мировой войны, с той разницей, что в мир игры будут включены мистика и ужасы. Treyarch рассказала о способностях героев, которые, в частности, позволят медленно восстанавливать боеприпасы или помогут удерживать территорию.

Напомним, релиз Call Of Duty: Vanguard запланирован на 5 ноября 2021 года. Ранее разработчики выложили в сеть кинематографический трейлер, в котором познакомили геймеров с персонажами игры.