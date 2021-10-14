Новочеркасск, Ростовская область, 14 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Жители Новочеркасска Ростовской области остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации казачьей столицы.

Admtemruk.ru Ликвидация порыва на водоводе

Течь дал водовод диаметром 1000 миллиметров. На месте происшествия ликвидируют аварию 14 специалистов водоканала и шесть единиц спецтехники. Завершить работы планируется к утру 15 октября. Затем около десяти часов уйдёт на водоочистку и заполнение системы.

Горожане пока будут пользоваться питьевой водой, подвоз которой будет осуществляться по заявкам.