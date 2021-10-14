Киев, , 22:34 — REGNUM Украина получит от Британии ракетное вооружение и военные корабли, технологии их строительства, а также построит два новых морских порта, сообщил 14 октября посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, «он убеждён», что всё это произойдет в ближайшее время.

«Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота, будут реализованы и в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании «, — рассказал Пристайко.

По его словам, первый военный корабль для Украины построят в Британии, а затем передадут технологии украинским судостроителям. Сначала британцы передадут Украине тральщики, которые могут защитить побережье от минной угрозы.

«И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое поможет на реально усилить способности на море», — сказал Пристайко.

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