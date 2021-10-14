Москва, , 22:39 — REGNUM Статья Дмитрия Медведева чётко обозначила позицию России по переговорному процессу с Украиной. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Статья Медведева призвана предельно чётко обозначить позицию России по переговорам с Киевом: мы больше не хотим с ними договариваться напрямую, так как не видим в этом никакого смысла», — заявил эксперт.

«Они ненадёжные, и зарекомендовали себя так, что мы уже не считаем обязанными быть дипломатичными в своих оценках. Готовы о чём-либо договариваться только с их зарубежными хозяевами под обещания, что они смогут заставить Киев реализовать эти договорённости», — пояснил Неменский.

«Это символическая точка в конце всех прежних обсуждений самой возможности встречи Путина и Зеленского, пришедшаяся ровно на середину его президентского срока. Выжидали долго, и шансов было предоставлено немало. Статье предшествовало предложение Москвы по двенадцати пунктам будущих переговоров, которое, так скажем, не вызвало конструктивной реакции в Киеве. Так что формат дальнейших отношений при нынешней власти в Киеве определён. Хотя само то, что статья опубликована именно Медведевым, оставляет некоторый шанс для Украины, ведь при проявлении доброй воли у Путина остаётся возможность пойти ей навстречу», — заключил политолог.

Напомним, что 11 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой в крайне резкой форме высказался о невозможности переговоров с украинскими элитами ввиду их крайней несамостоятельности.