Москва, 14 октября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Статья Дмитрия Медведева чётко обозначила позицию России по переговорному процессу с Украиной. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Статья Медведева призвана предельно чётко обозначить позицию России по переговорам с Киевом: мы больше не хотим с ними договариваться напрямую, так как не видим в этом никакого смысла», — заявил эксперт.

«Они ненадёжные, и зарекомендовали себя так, что мы уже не считаем обязанными быть дипломатичными в своих оценках. Готовы о чём-либо договариваться только с их зарубежными хозяевами под обещания, что они смогут заставить Киев реализовать эти договорённости», — пояснил Неменский.

«Это символическая точка в конце всех прежних обсуждений самой возможности встречи Путина и Зеленского, пришедшаяся ровно на середину его президентского срока. Выжидали долго, и шансов было предоставлено немало. Статье предшествовало предложение Москвы по двенадцати пунктам будущих переговоров, которое, так скажем, не вызвало конструктивной реакции в Киеве. Так что формат дальнейших отношений при нынешней власти в Киеве определён. Хотя само то, что статья опубликована именно Медведевым, оставляет некоторый шанс для Украины, ведь при проявлении доброй воли у Путина остаётся возможность пойти ей навстречу», — заключил политолог.

Напомним, что 11 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой в крайне резкой форме высказался о невозможности переговоров с украинскими элитами ввиду их крайней несамостоятельности.