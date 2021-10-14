Пальмира, Сирия, 14 октября 2021, 22:32 — REGNUM Удар израильских истребителей 13 октября был нанесён по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры (Сирия), сообщил 14 октября журналистам замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Представитель Минобороны РФ пояснил, что сирийское командование решило не применять средства ПВО.
Такое решение было принято, чтобы не подвергать опасности гражданские самолёты: два лайнера следовали по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск и на момент атаки израильтян находились в зоне поражения зенитных комплексов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильская атака по Пальмире произошла вечером накануне, 13 октября. Четыре тактических истребителя F-16, войдя в сирийское воздушное пространство, нанесли удар по заводу и по вышке связи.
Вторжение произошло в районе оккупированной американцами зоны Эт-Танф в провинции Хомс.
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