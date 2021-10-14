Пальмира, Сирия, 14 октября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Удар израильских истребителей 13 октября был нанесён по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры (Сирия), сообщил 14 октября журналистам замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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Кулить «В результате удара израильской авиации погиб один сирийский военнослужащий, ещё трое получили ранения. Заводу нанесён материальный ущерб».

Представитель Минобороны РФ пояснил, что сирийское командование решило не применять средства ПВО.

Такое решение было принято, чтобы не подвергать опасности гражданские самолёты: два лайнера следовали по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск и на момент атаки израильтян находились в зоне поражения зенитных комплексов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильская атака по Пальмире произошла вечером накануне, 13 октября. Четыре тактических истребителя F-16, войдя в сирийское воздушное пространство, нанесли удар по заводу и по вышке связи.

Вторжение произошло в районе оккупированной американцами зоны Эт-Танф в провинции Хомс.