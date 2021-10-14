14 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 23:13 — REGNUM Большинство американцев считают, что правительство США берет на себя слишком много, пытаясь решить проблемы страны, и выступают за более свободный подход, согласно новому национальному опросу Gallup, опубликованному 14 октября. Так, 52% процента опрошенных заявили, что правительство делает слишком много вещей, которыми должны заниматься предприятия и частные лица. При этом 43% сказали, что правительство должно прикладывать больше усилий для решения проблем страны. Для сравнения, год назад 54% говорили, что Белый дом должен делать больше, а 41% не соглашался.

Бюрократия Цитата из м/ф «Три толстяка». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. СССР. 1963

Американские интернет-пользователи бурно обсудили результаты ежегодного опроса, который в этом году проводился с 1 по 17 сентября, под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден, вы видите это? Возможно, это потому, что так много времени уходит на выполнение ваших обещаний. Люди не хотят ждать. Они хотят улучшений СЕЙЧАС. Вам необходимо обратиться и требовать действий», — пишет @Ragcha.

«Чем больше правительство пытается микроуправлять экономикой из Вашингтона, тем большим бедствием это обернется. Неужели они собираются управлять семейными финансами 310 млн американцев из Вашингтона? Нет, люди будут голодать на улицах», — отмечает jeremyrnr796.

«Именно… даже во время правления Трампа мне не нравились некоторые расходы. Я уже ДЕСЯТЬ лет говорю, что правительство раздуто, и им нужно жить по средствам. Снизить налоги для бедных и среднего класса… и сократить правительство. Сейчас, по крайней мере, 50% будет достаточно. Оставьте «передовую линию» и выбросьте сотрудников, бумагомарателей, комитеты и т.д. и т.п. Я бы хотел, чтобы зарплаты сократились до уровня, который зарабатывают «средние» американцы. Тогда мы увидим, кто действительно хочет служить народу», — пишет jeffhere.

Бюрократия Цитата из к/ф «Процесс». Реж. Орсон Уэллс. 1962. Италия — Франция — ФРГ

«Век живи — век учись. Те из нас, кто уделял внимание истории и экономике (или кого действительно учили), всегда это знали», — указывает utahleebee.

«Для такой статистики есть простая причина. Они не имеют достаточной квалификации, но думают, что могут управлять самой большой экономикой в мире. Уменьшение правительства означает уменьшение регулирования — меньше налогов, меньше сетей социальной защиты, меньше нахлебников, больше настоящих работников», — подчеркивает 2Amatters.

«Вы упустили то, что больше всего пугает леваков. Меньше правительства — больше личной ответственности и подотчетности», — отвечает g.waffletrow.

«Мудрые слова для республиканцев… «Никогда не вмешивайтесь в дела врага, пока он занимается самоуничтожением», — цитирует Наполеона пользователь под ником oorah!568.

«Я согласен, они СЛИШКОМ много контролируют», — комментирует tamoxifin.

«Слишком много власти в двух руках — это плохо для республики», — пишет 35yrskinsfan.

Чиновник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ничего не изменится, пока мы не остановим фальсификацию выборов», — отмечает electionintegritymatters.

«Это правда, страна стремительно разрушается под влиянием политики нынешней администрации, но разве вы не рады, что Трамп больше не посылает твиты? Это более чем оправдывает неконтролируемую инфляцию и неограниченную нелегальную эмиграцию, не так ли?» — иронизирует afghanidisaster.

«Избиратели-демократы не столько выбирали президента Байдена, сколько голосовали за то, чтобы убрать президента Трампа», — объясняет yaGetWhatYouVoteFor.

«Становится невозможным, чтобы даже бульварные опросы MSM показывали положительные результаты», — замечает Libgarbage241.

«Благодаря Байдену и демократам правительство подняло цены на бензин в 2 раза, бензин стоит почти $4, мазут этой зимой подскочит до небес, в результате чего люди, которые не могут себе этого позволить, будут умирать. Жестокие преступники и террористы бродят по нашим районам, открытое употребление наркотиков поощряется и даже субсидируется в городах, управляемых демократами, мирные граждане не могут пользоваться общественными парками, наших детей учат секс-просвещению в детском саду и смене пола в 1 классе, губернаторы-демократы совершают убийства в домах престарелых, и им это сходит с рук. А Байден управляет страной всего 10 месяцев», — злится lbgtq_people_and_liberals_all_burn_forever.

«Слишком поздно, вы избрали и получили то, что хотели, теперь живите с этим», —отказывает от сочувствия melvinranch.

«Любому человеку, который думает, что он может быть счастливым и процветающим, позволив правительству заботиться о нём, лучше присмотреться к американским индейцам», — цитирует Генри Форда пользователь под ником Carol9.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.

Деятельность президента осуждают 55% граждан. При этом среди демократов его поддерживают 87%, а среди независимых только 32%. Это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.