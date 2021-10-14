Рим, , 22:25 — REGNUM Правительство Италии отклонило предложение профсоюзов отложить ужесточение антикоронавирусных ограничений до конца октября 2021 года, сообщил журналистам в четверг, 14 октября, лидер национального профсоюза Uil Пьерпаоло Бомбардьери.

Италия

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«В правительстве считают, что это обязательная мера», — отметил он.

Как сообщалось ранее, в правительстве отклонили и предложение профсоюзов оплачивать экспресс-тесты непривитых работников за счет бюджета. В министерстве труда согласились лишь компенсировать часть затрат работодателей.

С 15 октября в Италии будут ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не смогут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Атмосфера в Италии накаляется, 15 октября могут начаться общенациональная забастовка портовиков и аналогичная акция грузоперевохчиков. Недовольные новыми правилами выходят на массовые митинги.