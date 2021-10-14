Флоренция, Италия, 14 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. 24-летний испанский форвард мадридского «Реала» Борха Майораль, выступающий в текущем сезоне «Рому» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Фиорентине». Руководство «фиалок» рассматривает форварда в качестве запасного форварда на замену Александру Кокорину, который в ближайшее время может покинуть итальянский клуб. Об этом 14 октября сообщило издание La Nazione.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

В текущем сезоне Майораль принял участие лишь в четырех матчах за «Рому» во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 42 минуты. Основным нападающим «волков» в этом году стал перешедший из «Челси» за 40 миллионов евро Тэмми Абрахам.

Александр Кокорин выступает за «Фиорентину» с 27 января 2021 года после ухода из московского «Спартака». «Фиалки» заплатили за трансфер 30-летнего российского футболиста 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение Кокорина с итальянским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.