Нью-Дели, 14 октября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Представители изолированных племён, живущих в Индии, генетически менее устойчивы к воздействию коронавируса, сообщает 14 октября ИА Красная Весна со ссылкой на газету Hindustan Times.

Индия

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сотрудниками Совета научных и промышленных исследований центра клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде и Индуистского университета Банарас в Варанаси.

Исследование показало, что некоторые изолированные от основного контингента сообщества генетически менее защищены от коронавирусной болезни. К ним относятся, например, такие племена, как онге и ярава.

Оба племени изолированы от населения материковой Индии, так как они проживают на Андаманских и Никобарских островах.

«Впервые мы использовали геномные данные для изучения риска заражения 227 изолированных поселений индейцев. Было обнаружено, что те, которые несут длинные гомозиготные сегменты в своем геноме, очень восприимчивы к COVID-19», — сообщают авторы исследования.

Отмечено, что эти племена живут на охраняемых территориях, и широкой общественности не разрешается плотно контактировать с ними. Однако случаи заболевания встречаются. Можно сказать, что они подвергаются в основном заражению от людей, незаконно пробиравшихся на их территорию, а также от приезжающих медицинских работников.