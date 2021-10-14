Брюссель, 14 октября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Студия Larian выпустила шестое обновление ролевой игры Baldur’s Gate 3. Об этом разработчики сообщили 14 октября на своём YouTube-канале во время трансляции Panel From Hell.

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Как и ожидали некоторые фанаты, Larian добавила в игру класс Sorcerer («Чародей»), который присутствует в пятом издании правил системы настольных ролевых игр Dungeons & Dragons. Этот класс имеет два подкласса: Wild Magic и Draconic Bloodline.

Кроме того, в Baldur’s Gate 3 появился новый регион — Гримфорж (Grymforge). Он представляет собой «древнюю шарранскую крепость» с «новым контентом, квестами, сражениями и загадочными персонажами». Ознакомиться с полным описанием обновления можно на странице проекта в сервисе Steam.

Напомним, релиз Baldur’s Gate 3 в формате раннего доступа состоялся 6 октября 2020 года. Проект был анонсирован в июне 2019-го на выставке достижений индустрии видеоигр E3.