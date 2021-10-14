Женева, Швейцария, , 22:15 — REGNUM Очередные переговоры по теме Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) завершились 14 октября в Женеве (Швейцария), сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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Переговоры проходили в рамках 19-й сессии российско-американской консультативной комиссии. «Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением Договора», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 Москва и Вашингтон продлили на пять лет в феврале 2021 года. Соглашение предусматривает сокращение развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц.

Кроме того, участники договора должны сократить до 700 единиц количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.

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