Мурманск, 14 октября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. В Мурманской области стоимость минимального набора товаров и услуг подорожала до 20 619 рублей, сообщает Мурманскстат.

Продуктовый набор

По данным статистики, пять лет назад стоимость набора, куда входят 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг, составляла 16,8 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты России намеревается упразднить положения о потребительской корзине.