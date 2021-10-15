Пятигорск, Ставропольский край, 15 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Пятигорске состоялась защита проектов и торжественная церемония награждения победителей финального этапа научно-образовательного проекта «Школа Кавказоведения». Проект реализуется Фондом региональных исследований «Страна», направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, Полномочными представительствами Президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой «Россия — страна возможностей». Приглашение в финал получили 50 сильнейших студентов из 9 регионов СКФО и ЮФО.

АНО «Россия — стран возможностей» Кавказоведение

В рамках «Школы кавказоведения» 50 студентов, прошедших заочный отбор, с первого дня финального этапа были распределены на 7 команд, каждая из которых работала над своим проектом вместе с модераторами и экспертами президентской платформы «Россия — страна возможностей». В последний день работы Школы команды представили свои итоговые работы. По результатам презентации жюри были выбраны три лучших проекта, которые в дальнейшем получат поддержку от экспертов «Школы кавказоведения» и ее партнеров.

«Дорогие друзья! Надеюсь, что эти четыре дня Школы, в течение которых вы работали над проектами, стали для вас самыми яркими, полезными и запоминающимися. Мы сегодня определили сильнейших — рад сообщить, что победители будут приглашены выступить на форуме «Машук» в рамках грантового конкурса молодежных инициатив. Но я хочу отметить, что ни один проект финалистов не останется без внимания. Идеи и разработки тех участников, которые сегодня не вошли в число победителей, мы передадим экспертам, чтобы они помогли вам доработать эти проекты в будущем», — обратился к участникам финала руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия — страна возможностей» КириллАнтонов.

Одним из проектов-победителей стала идея создания мобильного приложения «SportMap», с помощью которого будут освещаться спортивные мероприятия, а пользователи смогут найти себе напарника или собрать команду для занятия спортом. Таким образом, приложение будет привлекать общество к занятиям физической культурой и спортом, а также способствовать развитию внутреннего туризма.

Отдельно директором Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Азаматом Тлисовым был отмечен проект по созданию портала студенческих инициатив внутри ЮФУ, направленный на продвижение инициатив студентов на университетский уровень. Таким образом, портал сможет сделать более эффективной коммуникацию учащихся с администрацией университета.

«Школа Кавказоведения» была широко представлена перспективными проектами молодых специалистов. Помимо озвученных, стоит выделить проекты «Здоровое село — здоровая нация», основной идеей которого является решение кадрового вопроса в сельских районах ЮФО и СКФО, а также проект «Молодые кадры России», решающий сразу два вопроса — трудоустройство выпускников вузов и обеспечение предприятий специалистами. Были представлены и социальные проекты — проект «Полноценные Граждане», направленный на формирование корректного восприятия людей с ограниченными возможностями здоровья, и созвучный с главной темой самого мероприятия, проект «Школа современной кавказской семьи», дающий возможность укреплять традиционные семейные ценности среди представителей народов Северного Кавказа, проживающих вдали от малой родины. Члены жюри также оценили проект по практике студентов исторических факультетов в рамках реализации программы дополнительного профессионального образования между университетами СКФО.

10 студентов из 9 университетов СКФО и ЮФО сумели войти в число лучших по профессиональным компетенциям — в командной работе, защите кейсов, разработке и защите проектов:

Залепина Диана — Пятигорский государственный университет (Ставропольский край);

Хасанов Ахмат — Северо-Кавказский институт РАНХиГС (Ставропольский край);

Якшина Ольга — Северо-Кавказский федеральный университет (Ставропольский край);

Михайлюк Юлия — Ставропольский государственный педагогический институт (Ставропольский край);

Токов Мурат — КЧГУ им У.Д.Алиева (Карачаево-Черкесская Республика);

Тоторкулова Зинфира — КЧГУ им У.Д.Алиева (Карачаево-Черкесская Республика);

Ванеев Харитон — СОГУ им. Хетагурова (Республика Северная Осетия — Алания);

Кандратьев Амир — Южный федеральный университет (Ростовская область);

Мельгош Марианна — Адыгейский государственный университет (Республика Адыгея);

Халухаева Алёна — Ингушский государственный университет (Республика Ингушетия).

Эти десять студентов, показавших самые высокие результаты по итогам финала, смогут получить в качестве наставника одного из ведущих экспертов, в число которых входят ректоры вузов, руководители научных и общественных организаций, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.

В составе жюри в оценке проектов также приняли участие заведующая отделом по делам молодежи города Пятигорска Мария Данилова и руководитель фонда региональных исследований «Страна» Дмитрий Садко.

«Проект «Школа Кавказоведения», который длился более четырех месяцев, завершился в г. Пятигорске, в формате образовательного трека, уникального по своему содержанию. За короткий срок финалисты прошли большой путь от знакомства до командной упаковки своих идей в проекты под ключ. Идея Школы выросла из проекта «Знаю Кавказ», который в своё время был предложен на смене президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках молодежного форума «Машук», — напомнил Дмитрий Садко, — Символично, что и сейчас ребята собрались в Пятигорске уже на новом проекте, получившем поддержку Фонда президентских грантов. Интерес к Школе возник не только у молодёжи, которая является целевой аудиторией для работы нашего фонда «Страна». «Школа Кавказоведения» вызвала интерес у представителей исполнительной и законодательной власти в регионе проведения, представителей бизнеса. Эксперты, спикеры с удовольствием включились в образовательный процесс. Особо хочу отметить включение в проект и всестороннюю поддержку от платформы «Россия — страна возможностей». Представители флагманского конкурса «Лидеры России» приняли самое активное участие в формировании и проведении образовательных мероприятий Школы. По сути, у нас получилось движение в обе стороны: молодёжь пообщалась с экспертами, наставниками, а «взрослые» напрямую узнали, о чем сейчас думает, как живут ребята в нашем регионе. Такие проекты должны продолжаться, и должны появляться новые идеи и смыслы, объединяющиеся нас общей целью — менять и развивать наше общество, наше государство».

«Школа Кавказоведения» позволила студентам из ЮФО и СКФО стать на шаг ближе к реализации своих амбициозных и перспективных идей и, кроме того, молодые специалисты сумели получить бесценный опыт и рекомендации от экспертов, который в дальнейшем помогут им в профессиональном становлении.

Фонд региональных исследований «Страна» — некоммерческая организация, основным направлением которой является реализация и участие в общественно значимых инициативах, нормализация и развитие межнационального диалога, содействие культурному, социальному, духовному и физическому развитию молодежи. Фонд «Страна» регулярно реализует проекты на Юге России и Кавказе, а также осуществляет экспертное сопровождение принятия управленческих решений. В 2020 году Фонд стал оператором первого профессионального конкурса молодых кавказоведов «Знаю Кавказ».