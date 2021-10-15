Объявлены победители и лучшие проекты финала «Школы Кавказоведения»
Пятигорск, Ставропольский край, 15 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Пятигорске состоялась защита проектов и торжественная церемония награждения победителей финального этапа научно-образовательного проекта «Школа Кавказоведения». Проект реализуется Фондом региональных исследований «Страна», направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, Полномочными представительствами Президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой «Россия — страна возможностей». Приглашение в финал получили 50 сильнейших студентов из 9 регионов СКФО и ЮФО.
В рамках «Школы кавказоведения» 50 студентов, прошедших заочный отбор, с первого дня финального этапа были распределены на 7 команд, каждая из которых работала над своим проектом вместе с модераторами и экспертами президентской платформы «Россия — страна возможностей». В последний день работы Школы команды представили свои итоговые работы. По результатам презентации жюри были выбраны три лучших проекта, которые в дальнейшем получат поддержку от экспертов «Школы кавказоведения» и ее партнеров.
Одним из проектов-победителей стала идея создания мобильного приложения «SportMap», с помощью которого будут освещаться спортивные мероприятия, а пользователи смогут найти себе напарника или собрать команду для занятия спортом. Таким образом, приложение будет привлекать общество к занятиям физической культурой и спортом, а также способствовать развитию внутреннего туризма.
Отдельно директором Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Азаматом Тлисовым был отмечен проект по созданию портала студенческих инициатив внутри ЮФУ, направленный на продвижение инициатив студентов на университетский уровень. Таким образом, портал сможет сделать более эффективной коммуникацию учащихся с администрацией университета.
10 студентов из 9 университетов СКФО и ЮФО сумели войти в число лучших по профессиональным компетенциям — в командной работе, защите кейсов, разработке и защите проектов:
Залепина Диана — Пятигорский государственный университет (Ставропольский край);
Хасанов Ахмат — Северо-Кавказский институт РАНХиГС (Ставропольский край);
Якшина Ольга — Северо-Кавказский федеральный университет (Ставропольский край);
Михайлюк Юлия — Ставропольский государственный педагогический институт (Ставропольский край);
Токов Мурат — КЧГУ им У.Д.Алиева (Карачаево-Черкесская Республика);
Тоторкулова Зинфира — КЧГУ им У.Д.Алиева (Карачаево-Черкесская Республика);
Ванеев Харитон — СОГУ им. Хетагурова (Республика Северная Осетия — Алания);
Кандратьев Амир — Южный федеральный университет (Ростовская область);
Мельгош Марианна — Адыгейский государственный университет (Республика Адыгея);
Халухаева Алёна — Ингушский государственный университет (Республика Ингушетия).
Эти десять студентов, показавших самые высокие результаты по итогам финала, смогут получить в качестве наставника одного из ведущих экспертов, в число которых входят ректоры вузов, руководители научных и общественных организаций, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.
В составе жюри в оценке проектов также приняли участие заведующая отделом по делам молодежи города Пятигорска Мария Данилова и руководитель фонда региональных исследований «Страна» Дмитрий Садко.
«Школа Кавказоведения» позволила студентам из ЮФО и СКФО стать на шаг ближе к реализации своих амбициозных и перспективных идей и, кроме того, молодые специалисты сумели получить бесценный опыт и рекомендации от экспертов, который в дальнейшем помогут им в профессиональном становлении.
Фонд региональных исследований «Страна» — некоммерческая организация, основным направлением которой является реализация и участие в общественно значимых инициативах, нормализация и развитие межнационального диалога, содействие культурному, социальному, духовному и физическому развитию молодежи. Фонд «Страна» регулярно реализует проекты на Юге России и Кавказе, а также осуществляет экспертное сопровождение принятия управленческих решений. В 2020 году Фонд стал оператором первого профессионального конкурса молодых кавказоведов «Знаю Кавказ».