Рим, 14 октября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. В Италии в 2021 году растет число проданных книг, но снижается число граждан, которые их покупают и которые их читают, сообщили в национальном Центре книги и чтения в четверг, 14 октября.

Чтение

Отмечается, что усиливается как социально-экономическое, так и географическое расслоение общества в области чтения.

Обеспеченные читают намного чаще, чем малоимущие, на более благополучном севере страны покупают книги и читают больше, чем на юге (в целом в Италии читателями являются 56% граждан, на юге — 35%), отметили эксперты центра.

Общее число читателей неуклонно снижается: в 2020 году к таковым относили 59% населения страны, в 2019 году — 65%. Быстрее всего снижается количество юных читателей (в возрасте от 15 до 17 лет). 55% читателей прочли за год не более трех книг.